فـي دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تجرد إسبانيا من لقبها وتتوج للمرة الثانية

ميونيخ ـ أ.ف.ب: توّجت البرتغال بلقب النسخة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وفازت بلقبها الثاني بعد النسخة الأولى في 2019، بتغلبها على إسبانيا حاملة اللقب 5-3 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية امس الاول على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ. وتقدّمت إسبانيا مرتين عبر لاعبي ريال سوسييداد مارتين سوبيميندي (21) وميكل أويارسابال (45)، لكن البرتغال ردت في كل مرة عبر مدافع باريس سان جرمان الفرنسي نونو منديش (26) ونجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو (61) الذي خرج بداعي الإصابة (88). واستمر التعادل في الوقت الاضافي فاحتكما إلى ركلات ترجيح سجل فيها لاعبو البرتغال الركلات الخمس، فيما أهدر القائد البديل ألفارو موراتا الركلة الرابعة لإسبانيا بطلة النسخة الأخيرة بركلات الترجيح على حساب كرواتيا. وأحرزت فرنسا المركز الثالث بعد فوزها على ألمانيا صاحبة الضيافة 2-0 في شتوتغارت سجلهما كيليان مبابي والبديل ميكايل أوليسيه. وهذا اللقب الثالث للبرتغال في المسابقات الرسمية، بعد فوزها بلقب كأس أوروبا 2016 على فرنسا بهدف من دون رد، وكأس دوري الأمم الأوروبية في 2019 إثر التغلب على هولندا صاحبة الضيافة 1-0 أيضا. وتألق منديش الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا على الملعب عينه قبل ثمانية أيام فقط، خلال اللقاء بأدائه الهجومي والدفاعي وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وكان زميله رونالدو صرّح أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يتعين عليه إحراز لقب دوري الأبطال، ما يجعل منديش أحد المرشحين للجائزة المرموقة التي توّج بها قائد المنتخب البرتغالي خمس مرات. ولعب منديش دورا كبيرا في تحييد خطورة لامين جمال، موهبة إسبانيا والمرشّح أيضا للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد فوزه بلقب كأس أوروبا العام الماضي وثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر مع ناديه برشلونة هذا الموسم. وافتتح سوبيميندي التسجيل حين لعب جمال كرة داخل المنطقة، أبعدها مدافع مانشستر سيتي الانجليزي روبن دياش بصعوبة وتهادت أمام نيفيش وحارس مرمى بورتو ديوغو كوشتا، فحاول الأول إبعادها لكنه هيأها أمام لاعب ريال سوسييداد الذي أودعها في الشباك بسهولة (21). إلا أن البرتغال لم تتأخر بالردّ حين استلم الظهير الايسر المتقدم منديش كرة من جناح تشلسي الانجليزي بيدرو نيتو فتقدّم بها إلى منطقة الـ18 وسددها زاحفة قوية إلى الزاوية اليسرى (26). ومنح أويارسابال التقدم مجددا لإسبانيا بتسديدة زاحفة داخل المنطقة إثر تمريرة منبيدري (45). وجاء التعادل في الشوط الثاني حين راوغ منديش جمال بسهولة على الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية ارتطمت بقدم مدافع أتلتيكو مدريد روبان لونورمان وعلت فوق الجميع ووجدت رونالدو الذي سبق مدافع تشلسي مارك كوكوريا اليها وتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (61). وهو الهدف الـ938 لرونالدو في مسيرته مع الأندية والمنتخب، رافعا رصيده القياسي الدولي إلى 137 هدفا. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد فشلهما بالتسجيل في الشوطين الإضافيين، فسجل كل من البديل راموش وزميله في سان جرمان فيتينيا وفرنانديش ومنديش ونيفيش للبرتغال، والبدلاء مهاجم أرسنال الانكليزي ميكل ميرينو ولاعبي وسط فياريال أليكس بايينا وريال بيتيس إيسكو لإسبانيا فيما تصدى الحارس كوشتا لتسديدة البديل مهاجم غلطة سراي التركي موراتا الرابعة.