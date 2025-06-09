ميلانو ـ أ.ف.ب: ودَّع المدافع الدولي الروماني السابق كريستيان كيفو بارما الإيطالي تمهيدا لعودته إلى فريقه السابق إنتر، وهذه المرة كمدرب خلفا لسيموني إينزاغي المنتقل للاشراف على الهلال السعودي مباشرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5. ومن المتوقع أن يعود كيفو إلى إنتر حيث فاز كلاعب بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2010 حين أحرز الفريق الثلاثية التاريخية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما قاد بارما للبقاء في دوري الدرجة الأولى في أول مهمة تدريبية له على مستوى الكبار.

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