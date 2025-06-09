نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي.. ميسي يقود الأرجنتين أمام كولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى منتخب الأرجنتين جلسته التدريبية قبل الأخيرة مساء الأحد استعدادًا لمباراته المقررة الثلاثاء أمام كولومبيا على ملعب مونومنتال في بوينوس أيرس، ضمن الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ومع عودة جيوفاني لو سيلسو إلى التدريب الجماعي مع زملائه بعد تعافيه من إصابة عضلية، تدرب "الألبيسيليستي" دون حضور مشجعين في ملعب ليونيل أندريس ميسي، الواقع في بلدة إيزيزا في بوينس أيرس.



ومع احتمالية مشاركة القائد ليونيل ميسي منذ البداية، سيغيب عن الأرجنتين لاعب واحد فقط في هذه المباراة، وهو نيكولاس تاليافيكو الموقوف لحصوله على بطاقتين صفراوين.

ويتنافس فالنتين باركو ونيكولاس ميدينا على مركز الظهير الأيسر في مباراة كولومبيا، بينما يتنافس ناويل مولينا لوسيرو وخوان فويث أيضًا على الجانب الآخر من الدفاع.

واللاعبون الأربعة المؤهلون للعودة والمتوقع مشاركتهم أساسيين ضد كولومبيا هم نيكولاس أوتاميندي في الدفاع، وإنزو فرنانديز ولياندرو باريديس في خط الوسط، ونيكولاس جونزاليس في الهجوم.

كما دعي ثلاثة لاعبين من منتخب الشباب تحت 20 عامًا للمشاركة في التدريب، هم إيان سوبيابري الذي تدرب السبت أيضًا مع "راقصي التانغو"، وخوليو سولير، في حين لم يحضر جلسة الأحد فالنتينو أكونيا وماهر كاريزو.

ويتصدر بطل العالم الحالي وبطل أمريكا مرتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة، ليكون المنتخب الأرجنتيني هكذا الوحيد في المنطقة الذي ضمن بالفعل تأهله لمونديال 2026.



وبعد مواجهة كولومبيا، سيتبقى للأرجنتين مباراتان في هذه التصفيات في سبتمبر (أيلول) المقبل، الأولى تخوضها على أرضها أمام فنزويلا، ثم يسافر المنتخب الأرجنتيني إلى جواياكيل لمواجهة الإكوادور.