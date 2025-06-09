نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المنتخب السعودي يعود لبلاده.. تعرف على النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة السعودية عن وجود مفاوضات من جانب إدارة نادي اتحاد جدة، مع نجم المنتخب السعودي وفريق روما سعود عبد الحميد للعودة إلى دوري روشن.

توج فريق اتحاد جدة بقيادة لوران بلان، بالثنائية المحلية الدوري والكأس بعد منافسة شرسة مع كل من الهلال والنصر ونادي اهلي جدة الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

كان نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما، له دور كبير بالتتويج بلقبي المملكة، بتسجيل هدفين في نهائي الكأس خلال الفوز 3-1 على القادسية الجمعة.



ساعد بنزيما الاتحاد على التتويج بلقب دوري روشن للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما ساهم بـ30 هدفًا.

نجم السعودية يعود لبلاده

‏بنسبة 95٪.. سعود عبد الحميد إلى ⁧ الاتحاد ⁩بعدما تم التوصل إلى اتفاق مع نادي روما.

‏اللاعب موافق ومتحمس للعودة، على عهدة التقارير الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية

