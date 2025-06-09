"الشاذلي " يدعم منتخب السباحة بالزعانف و"حمص " يرافق البعثة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والانقاذ على زيارة معسكر منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين. يأتي ذلك لمتابعة تدريبات المنتخب الذي يستعد للسفر إلى اليونان لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 يونيو الجاري. وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: مريم حلمي وريناد تامر " نادي إنبي"، ملك شعلان " نادي الإتحاد السكندري "، جودي رضا ومروان أحمد نظمي " نادي البيطاش "، فريدة فرج " التوكيلات الملاحية "، عادل بدر " فاروس "، أحمد أشرف " نادي كهرباء الإسماعيلية "، مازن طارق " نادي سموحة "، عبد الرحمن محمد " نادي سبورتنج. يرافق بعثة المنتخب بالمعسكر التدريبي المقام حاليا في القاهرة وخلال بطولة العالم في اليونان إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ.

