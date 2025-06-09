نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق جعفر: سعيد بوجود سيف في قناة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته بظهور نجله سيف جعفر ضمن كوكبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أنه يفصل تمامًا بين دوره كمحلل فني ووالد أحد اللاعبين.

وقال جعفر لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "سعيد بوجود سيف في قناة الزمالك، هذا بيت الزملكاوية، وسعيد أكثر لأنه جزء من كيان كبير بحجم نادي الزمالك."

وأضاف: "سيف يمتلك إمكانيات عالية، وأهم ما أنصحه به دائمًا هو الصبر وعدم استعجال المشاركة، لأن الفرصة الحقيقية تأتي لمن يستعد لها."

ورد فاروق جعفر على ما يتردد بشأن وجوده في الاستوديو التحليلي خلال بعض المباريات التي يُتوج فيها سيف رجلًا للمباراة، قائلًا: "لا أتدخل نهائيًا في اختيارات رجل المباراة، هناك لجنة فنية مستقلة، وأنا أكون محللًا مثل أي ضيف آخر."

كما أشاد بأداء سيف مؤخرًا تحت قيادة المدير الفني أيمن الرمادي، قائلًا: "سيف يتميز بالالتزام وتنفيذ تعليمات المدير الفني، وهذه نقطة قوة كبيرة ستخدمه مستقبلًا."

