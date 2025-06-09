نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد متعب يستعيد ذكريات كأس العالم للأندية ويتحدث عن لقاء باتشوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب عماد متعب، نجم الأهلي الأسبق، عن أمنياته بالتوفيق للفريق خلال مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية، والتي يرى أنها واحدة من أفضل وأقوى النسخ التي يشارك فيها الأهلي عبر تاريخه بالبطولة.

وأشاد متعب بالأجواء داخل معسكر الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على أهمية المباراة الودية أمام باتشوكا، موضحًا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، استفادوا فنيًا من المواجهة في إطار التحضير لمباراة إنتر ميامي في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة.

وأشار متعب إلى أن الأجواء الرائعة الخاصة بالبطولة وحالة التركيز التي يعيشها الفريق أعادت إلى ذهنه ذكريات مشاركاته السابقة، معربا عن فخره الكبير بتسجيله أول هدف للأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

واختتم متعب تصريحاته متمنيًا التوفيق للاعبين في تقديم مستوى يليق باسم الأهلي، وتحقيق تطلعات الجماهير الوفية في هذه النسخة التاريخية، مؤكدًا على أهمية التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة من أجل الوصول لأبعد نقطة ممكنة في مشوار البطولة.

