نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إبراهيم يتحدث عن مواجهة ميسي وطموحات الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥ بالولايات المتحدة الأمريكية تمثل محطة مهمة وتاريخية لهذا الجيل من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع لديه رغبة قوية في كتابة صفحة جديدة تليق باسم النادي وتاريخه.

وقال ياسر إبراهيم: «نحن نعيش أجواءً رائعة منذ وصولنا إلى أمريكا.. النسخة الحالية من البطولة بنظامها الجديد تمنحنا دوافع إضافية، وكل اللاعبين لديهم تركيز شديد من أجل الظهور بشكل مشرف وترك بصمة تليق بالأهلي».

وأضاف: «هذه أول مرة نخوض خلالها رحلة طويلة بهذا الشكل للمشاركة في بطولة رسمية، لكن الأجواء ممتازة، وكل الأمور تسير بشكل منظم، وهناك رغبة من الجميع في أن نقدم مستوى كبيرًا يليق بتاريخ الأهلي ومكانته».

وعن أجمل ذكرياته في مونديال الأندية، قال: «مباراة الهلال السعودي تظل من أجمل لحظاتي، نجحت خلالها في تسجيل هدفين، وكانت مناسبة لا تُنسى بالنسبة إليَّ.. هذا النوع من المباريات يمنحنا طاقة كبيرة، وتسجل في الذاكرة».

وأوضح ياسر إبراهيم أنه رغم كونه لاعبًا في خط الدفاع، إلا أنه يسعى دائمًا لترك بصمة هجومية، وقال: «أحاول استغلال الكرات الثابتة والركنيات من أجل التسجيل.. من المهم أن يكون لي دور في صناعة الفارق خلال المباريات».

وقال: «الجهاز الفني الجديد يتعامل معنا بشكل احترافي منذ اللحظة الأولى.. بدأنا سريعًا في تنفيذ أفكاره، ونحاول التأقلم مع أسلوبه.. نأمل أن نستوعب اسلوبه سريعًا، خاصة مع دخولنا تحديًا بحجم كأس العالم للأندية».

وعن المنافسة داخل الفريق، أشار إلى أن جميع الصفقات الجديدة تُعد إضافة حقيقية للنادي، مؤكدًا أن أي لاعب ينضم إلى الأهلي يدخل سريعًا في الأجواء.. هناك روح طيبة بين الجميع، والمنافسة شريفة، والهدف دائمًا هو مصلحة الفريق.

وعن تخطيه أصعب فتراته بعد مباراة صن داونز، قال ياسر إبراهيم: «لاعب الأهلي لا يسقط أمام الظروف.. نحن نتعلم من كل موقف ونخرج منه أقوى.. المباراة كانت صعبة، لكنني تجاوزتها بالعمل والاجتهاد، ونجحت بعدها في المساهمة في حصد لقب الدوري».

وأكد مدافع الأهلي أن تجديد عقده مع النادي لم يكن محل نقاش، مضيفًا: «منذ اللحظة الأولى شعرت بتقدير الإدارة، ولم أتردد لحظة.. لا يمكن أن أرفض الأهلي».

وتحدث عن النسخة الموسعة من مونديال الأندية قائلًا: «نطمح للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.. هذه النسخة استثنائية، ونريد أن نحقق فيها شيئًا يخلّد اسم هذا الجيل في ذاكرة جماهير الأهلي».

وعن اللاعب الذي يتمنى مواجهته، قال: «أتمنى مواجهة ميسي.. اللعب أمامه شرف وتحدٍّ لأي لاعب في العالم».

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته برسالة إلى الجماهير، قال فيها: «جماهير الأهلي هي سندنا الحقيقي.. ننتظركم في المدرجات هنا في أمريكا، ودعمكم دائمًا يصنع الفارق.. نعدكم بتقديم كل ما لدينا لإسعادكم

