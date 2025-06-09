نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الهلال يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي، قريبًا من العودة إلى الملاعب، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ السعودية، فإن كانسيلو يحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة جوانزو الكوري الجنوبي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية ضمن مجموعة قوية تضم ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ومن المقرر أن يفتتح الهلال مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري.

