نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ميلان من التعاقد مع نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لإبلاغ حارسه الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، بعدم دخوله ضمن خطط الفريق المستقبلية، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي ظل سعي الروسونيري لتعويض حارسه الفرنسي مايك ماينان، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى تشيلسي، أكدت الصحيفة أن تير شتيجن لا يُعد خيارًا رئيسيًا بالنسبة لإدارة “الروسونيري”.

ورغم متابعة ميلان لتطورات وضع الحارس الألماني في برشلونة، إلا أن الاتجاه السائد داخل النادي يميل إلى التعاقد مع حارس من الدوري الإيطالي.

ويبرز البلجيكي ميل سفيلار، حارس مرمى روما، كخيار أول، فيما يُعد الياباني زيون سوزوكي، حارس بارما، بديلًا مطروحًا على الطاولة.

