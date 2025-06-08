نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يكشف: عملت مترجمًا لـ ميسي! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي أنه "عمل" مترجمًا لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في بعض المناسبات، رافضًا إغلاق الباب أمام لعبهما سويًا بفريق واحد في يوم ما.

وظهر كريستيانو رونالدو (40 عامًا) في مؤتمر صحفي يوم السبت قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة مع إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو إجابة على سؤال عن ليونيل ميسي: لا يمكن القول بأنني لن ألعب مع ميسي مطلقًا أو إغلاق الباب أمام ذلك، لكن أعتقد أنه من المستبعد اللعب مع ليونيل.

وواصل: لدي حب للأرجنتين، فزوجتي من هناك، وأحب البلد والشعب رغم أنني لم أزره من قبل لكنني أرغب بفعل ذلك مستقبلًا، كما أن لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي.

وختم رونالدو: علاقتي مع ميسي كانت دائمًا ما تتسم بالاحترام، كنا على خشبة المسرح لمدة 15 عامًا، واعتدت على ترجمة بعض الأشياء له من الإنجليزية إلى الإسبانية.