نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعيد فتح ملف زوبيميندي بطلب من ألونسو.. ومنافسة شرسة من آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد نادي ريال مدريد بقوة إلى سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة واضحة من المدرب تشابي ألونسو، الذي يضع اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم خط وسط الفريق الملكي.

ريال مدريد يعيد فتح ملف زوبيميندي بطلب من ألونسو

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ألونسو، المرشح بقوة لقيادة ريال مدريد في المرحلة المقبلة، يضغط على إدارة النادي لحسم الصفقة، انطلاقًا من قناعته الكاملة بقدرات زوبيميندي، الذي أشرف على تدريبه في وقت سابق خلال فترة توليه لفريق سوسيداد تحت 19 عامًا.

وبحسب الصحيفة، فإن ألونسو يرى في زوبيميندي "الحل المثالي" لتعويض رحيل الألماني توني كروس واقتراب الكرواتي لوكا مودريتش من إسدال الستار على مسيرته، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية وتكتيكية تؤهله لقيادة وسط الميرينغي في السنوات القادمة.

ورغم اهتمام ريال مدريد، إلا أن المنافسة تبدو مشتعلة، خاصة من جانب نادي آرسنال الإنجليزي، الذي قدم عرضًا رسميًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو، إلى جانب عرض راتب سنوي ضخم للاعب يصل إلى 10 ملايين يورو. وهو رقم يصعب على ريال مدريد مجاراته، ما دفعه للتفكير في حلول بديلة تتضمن إعارة لاعبين من الفريق الأول أو من فريق الكاستيا، إلى جانب عرض راتب سنوي لا يتجاوز 7 ملايين يورو.

ورغم الإغراءات المالية المقدمة من النادي اللندني، ترجّح التقارير أن زوبيميندي يميل للاستمرار في الدوري الإسباني، ما قد يمنح ريال مدريد أفضلية في المفاوضات، خاصة في حال وافق ريال سوسيداد على عرض أكثر مرونة من الناحية الفنية.