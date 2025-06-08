نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو تقديم زيزو يصل لرقم قياسي على منصات الأهلي الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيديو تقديم أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في عدد المشاهدات عبر المنصات الرسمية للنادي بعدما تخطى الـ٥١ مليون مشاهدة خلال وقت قياسي.

ويعد هذا التفاعل ثمرة جهد كبير لقطاع كرة القدم وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بجانب التخطيط الاحترافي لشركة الأهلي لكرة القدم بالإضافة إلى المجهود الذي تقوم به إدارة الإعلام بالنادي، والمحتوى الرقمي الذي تقدمه بما يليق باسم الأهلي وتاريخه وجماهيره العريضة.