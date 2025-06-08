نتيجة وملخص أهداف مباراة فرنسا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ببرونزية دوري الأمم الأوروبية، عقب تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل

أهداف مباراة فرنسا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

سجل الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول، كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الهدف الأول، بتمريرة من تشواميني.

وتمكن مايكل أوليز من تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الفرنسي، في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني، بأسيست من زميله كيليان مبابي.