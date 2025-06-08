نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تهزم ألمانيا وتحقق برونزية دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ليتوج بالميدالية البرونزية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بشكل رسمي.

وانطلقت صافرة مباراة فرنسا ضد ألمانيا، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة فرنسا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي المنتخب الألماني.

وسدد فلوريان فيرتز مهاجم منتخب ألمانيا، كرة قوية في الدقيقة 37 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول، سجل اللاعب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الهدف الأول، بتمريرة من تشواميني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني، بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز اللاعب دينيز اونديف هدف التعادل لصالح المنتخب الألماني في الدقيقة 54 ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

وسدد ماركوس تورام لاعب منتخب فرنسا كرة قوية في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم أضاف مايكل أوليز الهدف الثاني لصالح المنتخب الفرنسي، في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني، بأسيست من زميله كيليان مبابي.

