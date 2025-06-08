نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقترب من إبرام صفقة ثلاثية مع فاركو بقيمة 100 مليون جنيه لتعزيز صفوف الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تطورات مثيرة في سوق الانتقالات، حيث أشار إلى أن نادي الزمالك بات قريبًا للغاية من حسم صفقة ثلاثية مع نادي فاركو، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يقترب من إبرام صفقة ثلاثية مع فاركو

وأشار عبد الباسط إلى أن الزمالك يستعد لضم ثلاثة من أبرز لاعبي فاركو وهم:

ياسين مرعي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

وأوضح الناقد الرياضي أن الصفقة المنتظرة تقترب قيمتها الإجمالية من 100 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس رغبة إدارة الزمالك الجادة في ضخ دماء جديدة في الفريق، في ظل الحاجة الماسة لإجراء عملية "غربلة" فنية داخل صفوف الفريق، تشمل إحلال وتجديد في بعض المراكز التي عانى منها الزمالك خلال الموسم الماضي.