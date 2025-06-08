نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانتوس يكشف نبأً صادمًا يخص نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادي سانتوس في بيان نقلته وسائل إعلام برازيلية إن مهاجم البرازيل نيمار قد تم تهميشه بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبدأت الأعراض تظهر على اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يوم الخميس وتم إبعاده على الفور عن أنشطة الفريق وقال النادي البرازيلي يوم السبت إن الفحوصات الطبية أكدت في وقت لاحق الإصابة بالفيروس.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب نيمار عن الملاعب ولم يرد على الفور على طلب رويترز للتعليق.

ونيمار مستبعد بالفعل من مباراة فورتاليزا في الدوري يوم الخميس بسبب الإيقاف.

ستكون مباراة فورتاليزا هي آخر مباراة لسانتوس قبل توقف الدوري البرازيلي من أجل كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة.

لم يحسم مستقبل مهاجم برشلونة السابق مع سانتوس حتى الآن، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو.

شارك اللاعب في 12 مباراة مع سانتوس في جميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة، وساهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف.