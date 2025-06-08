ناصر الخليفي يتحدث بفخر عن إنجاز باريس سان جيرمان الأوروبي ويرشح ديمبلي للكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بعد تحقيق فريقه لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ تأسيس النادي، مشيرًا إلى أن هذا التتويج لم يكن فقط تتويجًا رياضيًا، بل أيضًا إنجازًا وطنيًا وثقافيًا يعكس صورة مشرفة لفرنسا وقطر على الساحة العالمية. كما تطرق الخليفي إلى أحقية اللاعب عثمان ديمبلي بالتتويج بالكرة الذهبية، موضحًا أن تألقه لا يقتصر على الأداء داخل المستطيل الأخضر فقط.

ناصر الخليفي يتحدث بفخر عن إنجاز باريس سان جيرمان

وكان نادي باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا تاريخيًا على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أكبر عدد من الأهداف يُسجله فريق في تاريخ نهائي البطولة، مما منحه اللقب القاري الأهم للمرة الأولى.

وقال الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة «آس» الإسبانية: "قبل مواجهة أرسنال، أخبرني المدرب لويس إنريكي بثقة أننا سنفوز بدوري الأبطال. كنت أشعر بسعادة لا توصف مع كل هدف نسجله في النهائي. لم أصدق أننا فزنا على فريق بحجم إنتر ميلان بنتيجة 5-0. لقد أصبح نادي باريس سان جيرمان الآن رمزًا للفخر بالنسبة لقطر وفرنسا، بل وأحد أبرز سفراء الكرة عالميًا".

وتحدث رئيس النادي عن مدرب الفريق، قائلًا: "لويس إنريكي ليس فقط مدربًا ناجحًا، بل هو الأجدر عالميًا بتطوير اللاعبين. اهتمامه الحقيقي والمستمر بهم كان من المفاتيح الرئيسية في هذه المسيرة الناجحة. اختياره كان قرارًا حاسمًا بالنسبة لنا، لأنه يتوافق مع فلسفة النادي الهجومية ويؤمن بكرة القدم الممتعة".

وأشار الخليفي إلى المسار الذي قطعه الفريق في البطولة، حيث قال: "لم يكن أحد يتوقع تتويجنا باللقب، لكننا خضنا البطولة بمنهجية واضحة، خطوة بخطوة. مواجهة ليفربول في ملعب أنفيلد منحتنا دفعة قوية وثقة هائلة، ومرورنا أمام أندية بحجم أرسنال ومانشستر سيتي وأستون فيلا أكسب الفريق احترام الجميع".

وأكد أن النجوم الذين لعبوا للنادي في السنوات الماضية ساهموا في بناء قاعدة جماهيرية عالمية، مضيفًا:

"الشهرة العالمية التي بات يحظى بها باريس سان جيرمان تعود للعديد من العوامل، منها وجود نجوم كبار على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى توسعنا في تأسيس الأكاديميات في مختلف أنحاء العالم. كما أننا تمكنا خلال 3 ساعات فقط بعد التتويج من تحقيق مبيعات قمصان تجاوزت قيمتها 5 ملايين يورو".

وردًا على الانتقادات الموجهة للدوري الفرنسي واتهامه بأنه دوري ضعيف، قال الخليفي: "من وجهة نظري، تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني أسهل بكثير من الدوري الفرنسي، الذي يتمتع بتنافسية وصعوبة كبيرة. لويس إنريكي دافع بقوة عن الدوري الفرنسي وأثبت جدارته، خاصة في وجه الانتقادات من جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز التي كانت تسخر من الدوري الفرنسي وتصفه بدوري المزارعين".

وفي ختام تصريحاته، تحدث الخليفي عن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، معتبرًا أنه الأجدر بالفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث قال: "أرى أن عثمان ديمبلي يستحق التتويج بالكرة الذهبية، ليس فقط بسبب مهاراته الاستثنائية ومساهماته في الفوز، بل لما يتمتع به من التزام وانضباط داخل الملعب وخارجه. إنه لاعب يحترم قيم اللعبة، يحافظ على صلاته، ويعكس صورة رائعة للاعب المسلم المثالي".