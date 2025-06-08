تشكيل منتخب فرنسا الرسمي أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الألماني، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة العاشرة، من مساء اليوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، على ملعب «إم إتش بي آرينا».

تشكيل منتخب فرنسا الرسمي أمام ألمانيا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جوستو، كوناتي، بادي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني، أدريان رابيو، تورام.

الهجوم: ريان شرقي، كولو مواني، كيليان مبابي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.