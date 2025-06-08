نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي عن فوز باريس سان جيرمان بلقب الأبطال... عشت معهم المعاناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق ريال مدريد، عن شعوره بعد تتويج باريس سان جيرمان ناديه السابق، بلقب دوري أبطال أوروبا.

انتقل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الماضي، الذى انتهى بعد خسارة كل الألقاب الممكنة لحساب برشلونة.

شارك في 54 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 40 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة

توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لموسم 2024–2025، بعد موسم أول لافت بقميص الفريق الملكي، أثبت خلاله جدارته بقيادة هجوم "المرينجي.

فوز باريس بدوري أبطال أوروبا

كـيـلـيـان مـبـابـي:

لقد عشتُ فوز باريس بدوري أبطال أوروبا بفرحة غامرة. كنتُ في المغرب وكان الجو حارًا (يضحك).

أنا سعيدٌ جدًا وخاصةً للعاملين في النادي، فهو نادٍ عانى كثيرًا في المقام الأول. كنتُ جزءًا من تلك المعاناة وعايشتُ كل مرحلةٍ فيها.