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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فرنسا، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة العاشرة، من مساء اليوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، على ملعب «إم إتش بي آرينا».

تشكيل منتخب ألمانيا الرسمي أمام فرنسا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميش، جوناثان تاه، روبن كوتش، جروب.

الوسط: ليون جوريتسكا، راوم، والتيماد.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، كريم أديمي، نيكلاس فولكروج.