الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية بين منتخب ألمانيا ومنتخب فرنسا، ضمن لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025، حيث يحتضن ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية هذه المباراة المرتقبة، التي تُعد بمثابة صدام كبرياء بين عملاقين من عمالقة الكرة الأوروبية.

"Germany vs France".. موعد مباراة ألمانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2025

يسعى المنتخب الألماني، صاحب الأرض والجمهور، إلى مصالحة جماهيره وتحقيق انتصار معنوي يُنهي به مشاركته في البطولة بشكل مشرف، بعدما سقط أمام البرتغال في نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت أداء متباينا من جانب الماكينات، التي عجزت عن مجاراة قوة البرتغاليين في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، يدخل منتخب فرنسا اللقاء بأمل التعويض والعودة إلى الطريق الصحيح، بعد خسارة مثيرة أمام منتخب إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، حيث نجح الديوك في تقليص الفارق بشكل درامي بعدما تأخروا بنتيجة كبيرة في الشوط الأول، وهو ما قد يمنحهم دفعة نفسية إيجابية قبل خوض مباراة تحديد المركز الثالث.

تُقام مباراة ألمانيا وفرنسا اليوم الأحد، الموافق 8 يونيو 2025، على ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، وذلك في إطار تحديد صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات دوري الأمم الأوروبية بشكل حصري، وقد خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل أحداث مباراة ألمانيا وفرنسا على الهواء مباشرة، وسط تغطية شاملة واستوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

مباراة اليوم تحمل أهمية كبرى لكلا المنتخبين، ليس فقط من أجل إنهاء البطولة في مركز متقدم، ولكن أيضا لتحسين الصورة الذهنية أمام الجماهير، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية جديدة، ما يجعل المواجهة أكثر من مجرد لقاء تحديد مركز، بل فرصة لتجديد الثقة والانطلاق من جديد.