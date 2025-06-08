الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم نحو ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، حيث يستعد المنتخبان الكبيران البرتغال وإسبانيا لخوض مواجهة من العيار الثقيل، وذلك في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية،اليوم الأحد، في سهرة كروية واعدة بالإثارة والندية حتى الثواني الأخيرة.

"مباراة الختام".. موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 Al Portugal

ويخوض منتخب البرتغال المباراة النهائية بعد أن نجح في تجاوز عقبة المنتخب الألماني، حيث حقق فوزا مثيرا بهدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وسط أداء جماعي وتألق فردي من عناصر الفريق في نصف النهائي.

في المقابل، يدخل منتخب إسبانيا اللقاء بعد ملحمة كروية مثيرة أمام منتخب فرنسا، حيث تمكن الإسبان من خطف بطاقة التأهل إلى النهائي بنتيجة مثيرة انتهت بخمسة أهداف مقابل أربعة، ليضرب موعدا مع البرتغال في صراع لا يقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب أليانز أرينا، في لقاء يسعى خلاله كلا المنتخبين للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير الغفيرة التي تترقب الحدث بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بث مباشر

تُذاع مباراة البرتغال وإسبانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث خصصت القناة الأولى beIN Sports HD1 لنقل المباراة على الهواء مباشرة، مع توفير تغطية شاملة واستوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، ويقوم المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي بوصف مجريات المباراة صوتيا لمحبي التحليل والتعليق المتميز.

تعد هذه المواجهة اختبارا حقيقيا لقوة الفريقين قبل الاستحقاقات القادمة، وفرصة لتعزيز مكانة كل منهما على الساحة الأوروبية، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة وحضور إعلامي واسع يعكس أهمية الحدث على مستوى القارة العجوز.