مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا.. اعرف موقف زيزو وإمام

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لخوض مواجهة ودية أمام فريق باتشكوكا المكسيكي في إطار استعدادات الشياطين الحمر لبطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية، ويهدف المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء إلى التعرف على أداء اللاعبين وطريقة لعبهم من أجل الاستقرار على التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مشوار المارد الأحمر بمونديال الأندية.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق باتشوكا في الثانية عشرة صباح غد الاثنين، ويأتي ذلك على ملعب تشيس ستاديوم في مدينة ميامي الأمريكية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا

ومن المتوقع أن يخوض خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة باتشوكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، أشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي أمام باتشوكا

ويشار إلى أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يستطيع من خلال هذه البروفة تحديد نقاط القوة والضعف في أداء اللاعبين بشكل دقيق؛ ليعمل على تحسينها قبل انطلاق مباريات كأس العالم للأندية، ويهدف ريبيرو إلى التعرف على أداء كل لاعب وكذلك قدراته الفنية والبدنية من أجل استغلال تلك الإمكانيات في المرحلة المقبلة، إلى جانب وضع استراتيجيات وخطط تكتيكية لإحداث الفارق في كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا على قناة أون تايم سبورتس 1، وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة أون سبورت عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” اختيار التونسي رؤوف خليف للتعليق على أحداث اللقاء.

مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في أول لقاءاته ببطولة كأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو الجاري، كما يلتقي بالميراس في المباراة الثانية يوم 19 من الشهر نفسه، ويختتم المارد الأحمر مواجهاته في هذا الدور بمواجهة بورتو يوم 24 يونيو.