الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية إلى التعاقد مع مدافع جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبة النادي في المنافسة على البطولات وتقديم أداء مشرف يليق باسم الفارس الأبيض خاصة بعد دخول نادي بيراميدز على خط المنافسة وبدء تتويجه بالبطولات.

صفقة سوبر على رادار الزمالك.. وهذا النادي يخطط لخطف اللاعب

وقال مصدر مسؤول في نادي الزمالك، إنه تم ترشيح المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب سانت ترويدن البلجيكي، وذلك من جانب أحد وكلاء اللاعبين، من أجل ضمه لصفوف ميت عقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي ذلك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن المدافع الجزائري نال إعجاب مسؤولي نادي الزمالك وكذلك لجنة التخطيط، لافتا إلى أنه لا بد من رحيل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق أو إعارته خلال الفترة المقبلة من أجل ضم بلعيد.

ويشار إلى أن نادي الوكرة القطري دخل حاليا في مفاوضات جادة من أجل ضم زين الدين بلعيد في الميركاتو الصيفي المقبل، ويأتي ذلك في ظل ما يقدمه اللاعب من مستويات عالية سواء مع فريقه أو مع منتخب الجزائر.

الزمالك يفوز ببطولة كأس مصر

ويشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج يوم الخميس الماضي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، وجاء ذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويشار إلى أن نادي الزمالك أنهى مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم محتلا المركز الثالث في قائمة الترتيب وذلك برصيد 47 نقطة، وذلك خلف الأهلي المتصدر برصيد 58 نقطة، وبيراميدز الوصيف برصيد 56 نقطة.

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد عبد الله السعيد

يكثف نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مفاوضاته لتجديد عقد عبد الله السعيد، الذي انتهى عقده مع الفارس الأبيض وأصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم.

ويسعى الزمالك لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تلقي اللاعب عددا من العروض داخل الدوري المصري، وذلك لحاجة الفريق الأول إلى خدمات اللاعب خلال الفترة الحالية.