نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة انبي ضد البنك الأهلي اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي إنبي لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر " كأس الرابطة المصرية ".

وكان البنك الأهلي قد حقق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليضع قدما ونصف في دور النهائي.

تشكيل نادي إنبي المتوقع للمواجهة:-

‎حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

‎خط الدفاع: هشام عادل، أحمد كالوشة، أحمد صبيحة.

‎خط الوسط: حامد عبدالله، محمد عماد، زياد كمال، أحمد العجوز، صلاح زايد.

‎خط الهجوم: محمد شريف حتحوت، أحمد أمين أوفا.

تشكيل نادي البنك الأهلي المتوقع:-

‎حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى

‎خط الدفاع محمد عبد الغني، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

‎خط الوسط سيرجي اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم

‎خط الهجوم اسامة فيصل، احمد ريان، ياو انور

موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد بتروسبورت معقل نادي انبي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة كأس عاصمة مصر.