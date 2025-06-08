التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال ضد اسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال ضد إسبانيا المرتقبة، مساء اليوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تقام مباراة منتخب البرتغال ضد إسبانيا، مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو، لو نورماند، دين هويسين، كوكوريلا.

خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، نيكو ويليامز.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوربية

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

الدفاع: سيميدو، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، نيتو.