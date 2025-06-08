نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الإسباني، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المنتظر أن تقام مباراة منتخب البرتغال ضد إسبانيا، مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وستنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد اسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وستنقل المباراة عبر قناة beIN sports HD1 بصوت المعلق على سعيد الكعبي.