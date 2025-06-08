نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة انبي ضد البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي إنبي لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر " كأس الرابطة المصرية ".

وكان البنك الأهلي قد حقق فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليضع قدما ونصف في دور النهائي.

موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد بتروسبورت معقل نادي انبي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة كأس عاصمة مصر.