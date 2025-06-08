نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد الموافق 8 يونيو أحداث مباريات بطوله دوري الأمم الأوروبية نسخه 2025 ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقله ألمانيا X فرنسا – الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports HD 1 البرتغال X إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

