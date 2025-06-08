الرياض - كتبت رنا صلاح - الظهور الأول لصفقة الأهلي المنتظرة أمام باتشوكا اليوم بأمر من ريبيرو !! يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني جوزيه ريبيرو التدريبات والاستعدادات الأخيرة قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية التي سيفتتحها بمواجهة صاحب الأرض والجمهور انترميامي الأمريكي ، في مستهل مشوار الأحمر بالبطولة لذا يرغب النادي في الاستعداد من خلال المشاركة في المباراة الودية التي تجمعه مع باتشوكا التي يرغب خلالها المدرب في الدفع ببعض العناصر المميزة والجديدة في تشكيل الأهلي .

الظهور الأول لصفقة الأهلي المنتظرة أمام باتشوكا اليوم بأمر من ريبيرو !!

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي كانت قد ضمت العديد من الصفقات والسبب هو الرغبة في الظهور بشكل يليق باسم كيان النادي الأهلي وقد كان أبرز تلك الصفقات التي تم تقديمها منذ ايام هو اللاعب التونسي محمد على بن رمضان لاعب الوسط الرائع الذي كان يعد هدف للأهلي طوال السنوات الماضية إلى أن نجحت الإدارة أخيرا في ضمه لذا من المتوقع بشدة أن تشهد مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا حضور اللاعب الأول

في ذات السياق فقد تعاقد النادي الأهلي مع النجم التونسي الذي كان هدفا حقيقا للنادي منذ أن كان اللاعب يحمل قميص الترجي التونسي رغبة منه في الحصول على لاعب وسط بمواصفات خاصة يأمل النادي والجمهور في أن تتوفر في اللاعب حيث يرغبون في الحصول على صانع ألعاب متأخر لديه رؤية واضحة للملعب ويمتلك قدم حساسة في التمريرات مع تقديم الزيادة الهجومية ودعم الفريق .