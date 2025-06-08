الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي في تصريح رسمي عن تعاقده مع الحارس الشاب أرمين بيتشي قادماً من أكاديمية بوشكاشالمجرية يشمل الاتفاق تفاصيل عدة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً حسب ما جاء في البيان الرسمي للنادي.

ليفربول يعلن رسمياً عن تعاقده مع صفقة جديدة تعزز صفوف الفريق في الموسم المقبل

في الفترة الماضية، أظهر بيتشي أداءً مميزاً في الدوري المجري، حيث شارك في 30 مباراة مع فريقه. تمكن من الوصول بفريقه إلى المركز الثاني، مما أثار اهتمام الأندية الكبرى، وتحديداً نادي ليفربول الذي يسعى لتعزيز صفوفه بحراس مميزين.

عملية الانتقال تمت بعد اجتيازه للفحص الطبي وتوقيع العقد في مركز تدريبات النادي في ميرسيسايد. يُعتبر بيتشي، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، واحداً من أفضل الحراس الشباب في أوروبا، حيث رشح لجائزة الفتى الذهبي لعام 2025 حتى الآن، شارك في خمس مباريات دولية مع منتخب المجر تحت 21 عامًا.

صفقة بيتشي ليست الوحيدة هذا الصيف، فقد أعلن ليفربول أيضاً عن تعاقده مع جيريمي فريمبونج، نجم فريق باير ليفركوزن الألماني الصفقتان تعكسان توجه النادي نحو بناء فريق تنافسي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والأوروبية.

يبقى أن نتابع ما ستسفر عنه الفترة القادمة من انتقالات وتعاقدات جديدة لتعزيز صفوف الريدز في الموسم المقبل.