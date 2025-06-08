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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي أمام نظيره المكسيكي فريق باتشوكا، في تمام الساعة الثانية عشرة صباح غد الإثنين، وذلك في مباراة ودية تجمع بين الفريقين على ملعب لوكهارت، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم للأندية.

قبل مباراة الغد.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام باتشوكا

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره باتشوكا، وذلك قبل مواجهة الغد.

تقابل الفريقان من قبل في مباراتين، الأولى كانت في الثالث عشر من شهر ديسمبر عام 2008، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وخسر الأهلي برباعية مقابل هدفين.

المباراة الثانية، من الصعب نسيانها لدى جماهير الأهلي، لأنها ممزوجة بالحزن الشديد، حيث كانت في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في العام الماضي، وخسر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك عندما أضاع لاعب الأهلي السابق محمود عبد المنعم كهربا ركلة الترجيح، ومن ثم تبخر حلم الوصول للمباراة النهائية.

وللمرة الأولى يتقابل الأهلي أمام نظيره فريق باتشوكا المكسيكي بصفة ودية، حين يتقابل الفريقين في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة صباح غدا الإثنين.

يذكر أن المباراة ستنقل عبر قناة أون سبورت، وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.