الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، حيث تستعد البرتغال لمواجهة إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

المباراة ستقام في العاشرة مساء، وهي واحدة من أهم التحديات في تاريخ البطولة يُنظر إلى إسبانيا كأحد المرشحين الأقوياء للحفاظ على اللقب، بينما تسعى البرتغال، التي أحرزت اللقب في النسخة الأولى، لتحقيق مفاجأة جديدة.

رونالدو ويامال يتواجهان في مباراة نارية بين البرتغال وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية

بدأ منتخب البرتغال البطولة كفريق غير مرشح، لكنه أثبت قوته بتصاعد أدائه. في ربع النهائي، تأهل الفريق بعد فوز مثير على ألمانيا رغم التأخر في النتيجة، وكان الفريق قريباً من الخروج في مباراة الدنمارك لولا الهدف المتأخر الذي سجله فرانسيسكو ترينكاو. التأهل للنهائي يمثل فرصة لتعزيز ثقة الجمهور قبل تصفيات كأس العالم المقبلة.

مواجهة الأجيال: رونالدو ضد يامال

تُعد هذه المباراة لقاءً استثنائياً بين كريستيانو رونالدو والنجم الشاب لامين يامال. يامال، الذي وُلد بعد 18 شهراً من فوز رونالدو بأول كرة ذهبية له، أصبح اليوم واحداً من أبرز اللاعبين، وتألّق في نصف النهائي بتسجيله هدفين في فوز إسبانيا على فرنسا الهدف من هذه المواجهة هو الحفاظ على اللقب الذي فاز به الفريق العام الماضي.

التشكيلات المحتملة للمنتخبين

بالنسبة للبرتغال، يتوقع أن يُشارك في التشكيلة الأساسية كل من كوستا في حراسة المرمى ودفاع مكوّن من دالوت ودياز وإيناسيو ومينديز، بينما سيتواجد في الوسط جواو نيفيس وفينتينيا وبرناردو وكونسيساو، مع تواجد رونالدو وبرونو فرنانديز في الهجوم.

أما إسبانيا، فمن المتوقع أن تشهد التشكيلة مشاركة سيمون في حراسة المرمى، بينما يتكون الدفاع من بيدرو بورو ولي نورمان وكوكوريلا، مع وجود ميرينو وفابيان وبيدري في الوسط، ويا مال كعنصر أساسي في الهجوم رفقة أويارزابال ونيكو ويليامز.

تتجه الأنظار نحو هذه المعركة المرتقبة التي قد تكون بداية قصة جديدة في تاريخ دوري الأمم الأوروبية.