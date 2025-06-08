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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر مقربة من نادي الزمالك أن المفاوضات مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد قد وصلت إلى مراحل متقدمة، مع بقاء بعض التفاصيل المالية لتسويتها.

تفاصيل جديدة تقرب زين الدين بلعيد من الزمالك

يُتوقع أن يتم انتقال اللاعب إلى الزمالك مقابل 800 ألف دولار، وهو ما يُعتبر إضافة قوية لخط دفاع الفريق. كان بلعيد قد أبدى رغبة في الرحيل عن ناديه البلجيكي سينت ترويدن بسبب قلة مشاركته، مما سهل عملية التفاوض.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة كانت قد تعثرت في وقت سابق بسبب أزمة مالية داخل الزمالك، حيث كانت هناك صعوبة في توفير المبلغ المطلوب لسداد القسط الأول من الصفقة. لكن يبدو أن الأمور قد تسير نحو الحل، مع التوصل إلى اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف المعنية.

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة.