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أحمد جودة - القاهرة - نفى كريستيانو رونالدو، الشائعات التي أشارت إلى إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وقال اليوم السبت إنه من المؤكد تقريبا أنه لن يشارك في البطولة المقرر إقامتها في أمريكا والتي تنطلق منافستها بعد أسبوع.

رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية

وقال قائد المنتخب البرتغالي، للصحفيين قبل مواجهة إسبانيا غدا الأحد في المباراة النهائية لدوري أمم أوروبا في ميونخ، إنه تلقى عروضا وأنه كانت هناك مفاوضات ولكنه اتخذ قراره بشكل حاسم.

وقال رونالدو /40 عاما/:"لن أتواجد في مونديال الأندية. تواصلت معي بعض الفرق. البعض كان منطقيا والبعض الآخر لم يكن".

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي، الذي لم يتأهل للحدث الذي يضم 32 فريقا، يوم 30 يونيو الجاري.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) أثار شائعات بأن رونالدو قد يتواجد في ناد آخر. وحدد الاتحاد الدولي فترة انتقالات خاصة حتى يوم الثلاثاء للأندية المشاركة في البطولة.

وسيحتاج رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، لتجديد تعاقده مع النصر أو الانضمام لفريق آخر لمواصلة اللعب، ولكنه لا يفكر في الاعتزال حاليا.

وقال:" لا يوجد أمامي الكثير من السنوات للعب، ولكنني أستمتع باللحظة.