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أحمد جودة - القاهرة - يغيب محمد أمين عمورة، مهاجم نادي فوولفسبورج الألماني لكرة القدم عن المباراة الودية التي يلتقي فيها منتخب الجزائر أمام مضيفه المنتخب السويدي الثلاثاء المقبل في العاصمة ستوكهولم، بداعي الإصابة.

الإصابة تبعد عمورة عن الجزائر في مباراته الودية أمام السويد

وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي، إن عمورة، خضع لفحوصات طبية معمقة أكدت إصابته وعدم قدرته على المشاركة في المباراة الودية أمام السويد.

واوضح الاتحاد إنه على ضوء ذلك، غادر اللاعب المعسكر الذي يخوضه " محاربو الصحراء" في العاصمة الجزائرية اليوم السبت، بقرار من المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

كان عمورة، اضطر إلى مغادرة الملعب متأثرا بإصابة عضلية خلال المباراة الودية التي تغلبت فيها الجزائر على رواندا بهدفين دون رد الخميس الماضي، بعد 12 دقيقة من نزوله بديلا لزميله بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، في الدقيقة 73.

وأصبح عمورة، خامس لاعب يغادر معسكر منتخب بلاده بعد كلا من كيفن غيتون، مدافع نادي ماتز الفرنسي، وحيماد عبد اللي، قائد نادي انجيه الفرنسي (بسبب الإرهاق البدني).

كما ترك المدافع محمد أمين توقاي، والمهاجم يوسف بلايلي زملائهما أمس الجمعة، بناء على آذن من بيتكوفيتش، تحسبا لوضعهما تحت تصرف فريقهما الترجي التونسي، المقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.