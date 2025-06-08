نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف رافائيل لياو وسط أزمة هجومية حادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مانشستر يونايتد موسم 2024/2025 بأحد أسوأ النتائج في تاريخه، حيث خرج خالي الوفاض من البطولات، واحتل مركزًا متأخرًا في الدوري الإنجليزي، ما دفع الإدارة للتحرك سريعًا لإعادة بناء الفريق.

رغم أن الفريق مرّ بسنوات من التذبذب، فإن الموسم الماضي شكّل ذروة الانهيار، سواء تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج أو خليفته البرتغالي روبن أموريم. وكان واضحًا أن أزمة الفريق الأكبر تكمن في الخط الهجومي.

فشل معظم مهاجمي مانشستر يونايتد في تقديم مستويات مقنعة، باستثناء الإيفواري عماد ديالو، الذي تألق بشكل لافت. أما جوشوا زيركزي فقدم مستويات متوسطة، في حين لم يظهر راسموس هوجلوند بالشكل المنتظر، رغم قيادته لخط الهجوم في أغلب فترات الموسم.

النجم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو شارك في عدد كبير من المباريات، لكنه لم ينسجم تمامًا مع المدرب أموريم، وهو ما أثّر على مردوده.

اهتمام بضم لياو... ولكن

في ظل هذه الأزمة، أفاد تقرير لموقع "فيتشايس" الإسباني أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، في محاولة لإعادة الحيوية إلى هجوم الفريق.

إلا أن المهمة لن تكون سهلة، في ظل منافسة قوية من بايرن ميونيخ، الساعي بدوره لتعزيز خطه الأمامي.

ويُعتقد أن ميلان لن يوافق على التخلي عن الدولي البرتغالي إلا مقابل 84.3 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم مرتفع قد لا تتمكن إدارة يونايتد من تلبيته بسهولة، خاصة في ظل القيود المالية.

خاض لياو موسمًا مقبولًا مع ميلان، إذ شارك في 50 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة. ورغم هذه الأرقام، يرى محللون أن اللاعب كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل لو لعب ضمن فريق أكثر استقرارًا وفعالية.

من الناحية الرياضية، تبدو وجهة بايرن ميونيخ أكثر جاذبية للياو، حيث سيجد هناك مشروعًا واضح المعالم تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لا يستطيع مانشستر يونايتد تقديمه في الوقت الحالي.

هل ينجح يونايتد في حسم الصفقة؟

رغم اهتمام مانشستر يونايتد، يبدو من غير الواقعي في هذه المرحلة أن تتم الصفقة، خصوصًا في ظل التحديات المالية وغياب المشروع الرياضي الواضح. ومع ذلك، قد تحمل الأسابيع القادمة تطورات جديدة، إذا قررت إدارة النادي تقديم عرض جاد يلبي مطالب ميلان ولياو معًا.