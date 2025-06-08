نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانشو يعود إلى مانشستر يونايتد.. وأموريم يضعه في قائمة الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الجناح الإنجليزي جادون سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي تشيلسي، التي امتدت حتى نهاية موسم 2024–2025، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن شراء اللاعب.

تشيلسي يرفض تفعيل بند الشراء

تضمن عقد الإعارة بندًا يلزم تشيلسي بشراء سانشو بشكل دائم مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، إذا أنهى الفريق الموسم ضمن المراكز الـ14 الأولى في الدوري الإنجليزي، وهو ما تحقق بالفعل.

إلا أن النادي اللندني قرر عدم تفعيل البند، وفضّل دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني لإنهاء الإعارة، بسبب تعثر المفاوضات حول الراتب الشخصي للاعب، الذي يتقاضى قرابة 300 ألف جنيه أسبوعيًا، وهو ما يتجاوز سقف الرواتب المعتمد داخل النادي.

أداء متباين خلال الموسم

خاض سانشو 41 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم ما بين 8 إلى 10 تمريرات حاسمة.

ورغم ظهوره الجيد في بعض المباريات، إلا أن مستواه شهد تراجعًا في النصف الثاني من الموسم، ما دفع الجهاز الفني لتقليص اعتماده عليه تدريجيًا.

رسالة وداع من سانشو

عقب نهاية تجربته مع تشيلسي، وجه سانشو رسالة شكر عبر حساباته الرسمية قال فيها:

"ممتن لكل من في تشيلسي على هذه التجربة. شكرًا للجماهير، واللاعبين، وكل من دعمني. سأبقى ممتنًا دائمًا."

مستقبل غامض في مانشستر

بالعودة إلى مانشستر يونايتد، تشير التقارير إلى أن سانشو خارج خطط المدير الفني الجديد روبن أميريم، حيث أدرج اسمه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية.