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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إخبارية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، توصل لاتفاق مع باير ليفركوزن، يسمح لجوناثان تاه باللعب مع بايرن في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بمشاركة 32 فريقا.

تاه ينضم لبايرن ميونخ للمشاركة في مونديال الأندية

وذكرت التقارير أن الناديين توصلا لاتفاق بشان قيمة الصفقة للاعب الألماني الدولي.

وتعاقد بايرن، بطل الدوري الألماني، مع تاه في صفقة انتقال حر بداية من الأول من يوليو، ولكن كانت هناك حاجة لاتفاق آخر لكي يتم السماح له باللعب في مونديال الأندية الذي يقام في أمريكا، والمقرر انطلاقه يوم 14 يونيو الجاري، من البداية.

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فترة انتقالات إضافية في الفترة من الأول من يونيو إلى العاشر من ذات الشهر للفرق الـ32 المشاركة في البطولة التي تستمر لمدة شهر.

ويسافر بايرن إلى أمريكا يوم الثلاثاء، ويلعب أولى مبارياته يوم 15 من الشهر الجاري أمام أوكلاند سيتي. وإذا تم تأكيد الاتفاق بشأن تاه، سيتمكن من اللعب مع بايرن منذ البداية. وفي حال إتمام انتقاله في الأول من يوليو المقبل، سيصبح اللاعب متاحا للعب مع بايرن بداية من دور الثمانية.

ويتواجد تاه حاليا مع المنتخب الألماني، الذي سيواجه المنتخب الفرنسي، غدا الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا.

وتعاقد بايرن أيضا مع لاعب خط الوسط الشاب توم بيشوف من هوفنهايم، ولكن لم يتضح بعد ما إذا اكن سينضم للفريق قبل الأول من يوليو المقبل، ليكون جزءا من الفريق الذي سيخوض منافسات كأس العالم للأندية من عدمه.