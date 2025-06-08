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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريستيانو رونالدو عن ارتياحه، قبل المباراة النهائية بدوري أمم أوروبا لكرة القدم، غدا الأحد، والتي تم وصفها بأنها مواجهة بين الأجيال بينه وبين النجم الإسباني الشاب لامين يامال.

رونالدو يعرب عن ارتياحه قبل مواجهة البرتغال لإسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا

وقال رونالدو /40 عاما/ للصحفيين، اليوم السبت، إنه قد تم إجراء مثل هذه المقارنات بينه وبين لاعب آخر.

وقال رونالدو:" إنهما جيلان مختلفان تماما. واحد يبدأ، والآخر ينتهي".

وقال رونالدو إن يامال، الذي سيتم عامه الـ18 الشهر المقبل، لديه الكثير من الجودة. وأضاف أن نجم برشلونة الصاعد ينبغي أن يتم تركه لكي ينضج في سلام، وألا يتم وضعه تحت ضغط كبير.

وسجل رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، هدف الفوز في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي 2 / 1 على ألمانيا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، وكان هذا الهدف رقم 137 في 220 مباراة، وهما رقمان قياسيان.

ويعد يامال مرشحا قويا للفوز بجائزة لاعب العام لهذا العام. وعزز اللاعب الإسباني مكانته بتسجيله هدفين في فوز إسبانيا 5 / 4 على فرنسا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.