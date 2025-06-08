نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تقسو على سلوفاكيا برباعية في مواجهة ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح المنتخب اليوناني ضيفه منتخب سلوفاكيا 4 /1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت.

اليونان تقسو على سلوفاكيا برباعية في مواجهة ودية

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم جيانيس كونستانتسلياس بهدف لليونان في الدقيقة 16 ثم رد دافيد هانكو بهدف التعادل لسلوفاكيا في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أضاف فانجيليس بافليديس الهدف الثاني لليونان في الدقيقة 66 وتبعه أناستاسيوس دوفيكاس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 وجاء الهدف الرابع بنيران صديقة وأحرزه دافيد هرنتشار بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة.