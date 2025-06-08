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أحمد جودة - القاهرة - استهل منتخب هولندا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بالفوز على مضيفه منتخب فنلندا 2 /صفر مساء السبت في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.

هولندا تهزم فنلندا في مستهل مشوارها بتصفيات المونديال

وخاض منتخب هولندا مباراته الأولى بالتصفيات وحسم الفوز على فنلندا بهدفين في الشوط الأول، حملا توقيع ميمفيس ديباي في الدقيقة السادسة ودينزل دومفريس في الدقيقة 23.

وحصد منتخب هولندا أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فنلندا صاحبة المركز الثاني.

وخيم التعادل السلبي على مباراة منتخب مالطا مع ضيفه منتخب ليتوانيا.

وحصد منتخب مالطا أول نقطة له في التصفيات ليحتل المركز الأخير، مقابل نقطتين لليتوانيا في المركز الرابع.