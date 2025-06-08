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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني بدأ في مراقبة وضع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمي باريس سان جيرمان، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد يرصد التعاقد مع أخطبوط باريس سان جيرمان

ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، فإن عقد دوناروما مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2026، لكنه لم يباشر حتى الآن مفاوضات التجديد، مما فتح الباب أمام احتمالية رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرى في دوناروما خيارًا مثاليًا لتعويض البلجيكي تيبو كورتوا على المدى البعيد، في ظل استمرار تعافيه من الإصابة طويلة الأمد.

كما أفادت المصادر ذاتها أن دوناروما منفتح على فكرة خوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي، وهو ما يعزز من فرص انتقاله إلى الليغا.

وتُقدر التقارير أن باريس سان جيرمان قد يطلب مبلغًا يصل إلى 40 مليون يورو للسماح برحيل حارسه الأول خلال الميركاتو.