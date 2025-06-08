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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي يبدي اهتمامًا بالتعاقد مع جيرارد مارتن، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وولفرهامبتون يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

ووفقًا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن النادي الإنجليزي بدأ بالفعل التحرك نحو ضم اللاعب، في ظل حاجة الفريق لتعزيز الجبهة اليسرى.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول رغبة برشلونة في استعادة ظهيره السابق أليكس جريمالدو، نجم باير ليفركوزن الألماني، لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

يُذكر أن جيرارد مارتن قد شارك في عدة مباريات مع برشلونة هذا الموسم، وقدم أداءً جيدًا جذب الأنظار إليه من داخل وخارج الليغا.