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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني عن مستجدات صفقة انتقال ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر لنادي بنفيكا، إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

آخر تطورات انتقال كاريراس إلى ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، قرر بنفيكا ضم كاريراس إلى بعثة الفريق المتجهة، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة النادي البرتغالي للضغط في مفاوضاته مع ريال مدريد، في محاولة لفرض شروطه المالية.

ويطالب بنفيكا بالحصول على 45 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب، بينما يسعى ريال مدريد إلى تقليص المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي يُبدي اهتمامًا كبيرًا بضم كاريراس، بهدف تسجيله رسميًا قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لضمان مشاركته في البطولة مع الفريق.