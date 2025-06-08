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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي زد إف سي عن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب السابق حمادة صدقي، الذي قاد الفريق لتصدر مجموعة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي.

نادي زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق

سيف زاهر، الرئيس التنفيذي للنادي، أكد القرار عبر قناة أون سبورت، مؤكدًا أن شوقي سيتولى المهمة بدءًا من الموسم المقبل.

يُذكر أن محمد شوقي، الذي سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر، يمتلك خبرة تدريبية مميزة، حيث عمل مساعدًا للمدير الفني في عدة أندية.

من جانبه، أعرب محمد شوقي عن سعادته بالثقة الممنوحة له، مؤكدًا استعداده لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.

يأمل جمهور نادي زد أن يسهم هذا التعيين في تعزيز استقرار الفريق وتحقيق طموحات النادي في المنافسات المحلية.