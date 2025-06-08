الرياضة

نادي زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق

0 نشر
0 تبليغ

نادي زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي زد إف سي عن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب السابق حمادة صدقي، الذي قاد الفريق لتصدر مجموعة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي.

نادي زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا للفريق

سيف زاهر، الرئيس التنفيذي للنادي، أكد القرار عبر قناة أون سبورت، مؤكدًا أن شوقي سيتولى المهمة بدءًا من الموسم المقبل.

يُذكر أن محمد شوقي، الذي سبق له اللعب في صفوف النادي ومنتخب مصر، يمتلك خبرة تدريبية مميزة، حيث عمل مساعدًا للمدير الفني في عدة أندية.

من جانبه، أعرب محمد شوقي عن سعادته بالثقة الممنوحة له، مؤكدًا استعداده لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.

يأمل جمهور نادي زد أن يسهم هذا التعيين في تعزيز استقرار الفريق وتحقيق طموحات النادي في المنافسات المحلية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا