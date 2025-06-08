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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد “زيزو”، لاعب النادي الأهلي الحالي، عن كواليس عودته للتدريبات مع نادي الزمالك قبل انتقاله الرسمي، متحدثًا عن ردود فعل زملائه داخل الفريق، والتي تراوحت بين الدعم والاستغراب.

زيزو: تلقيت ترحيبًا من بعض زملائي في الزمالك.. واستغربت من موقف آخرين

وقال زيزو خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكورة مع فايق:“عندما عدت للتدريبات مع الزمالك، كان هناك عدد من اللاعبين الذين تحدثوا معي بشكل جيد، وعبّروا عن تقديرهم لي، وهو أمر كنت أقدّره بشدة.”

وأضاف:“لكن في المقابل، فوجئت برد فعل بعض اللاعبين الآخرين، خاصة وأنني قضيت سنوات طويلة معهم، وكنت دائمًا أُظهرهم بشكل جيد أمام الجميع، ولم يسبق لي أن أسأت لأي منهم.”

وتابع زيزو:“لم أتوقع هذا الموقف من بعض الأسماء التي كنت أعتبرها قريبة، خصوصًا أنني لم أرتكب أي خطأ في حق أحد، وكنت دائمًا حريصًا على الاحترام داخل وخارج الملعب.”

وأكد اللاعب أن هذه التجربة كانت كاشفة بالنسبة له، موضحًا أن المواقف الصعبة هي التي تُظهر حقيقة الناس من حولك، سواء في كرة القدم أو في الحياة عمومًا.

ويأتي حديث زيزو في إطار سلسلة من التصريحات التي كشف خلالها عن تفاصيل رحيله عن الزمالك وانتقاله إلى الأهلي، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية المصرية.