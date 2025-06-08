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أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد سيد “زيزو”، لاعب النادي الأهلي الحالي، فتح الملفات الشائكة المتعلقة بفترة تواجده في نادي الزمالك، متحدثًا عن تفاصيل الخلافات التي نشبت قبل رحيله، مؤكدًا أن الأمر لم يكن ماديًا كما تم تصويره من قبل البعض، بل يتعلق بالكرامة وردّ الاعتبار له ولوالده.

زيزو: إدارة الكرة في الزمالك اعتقدت أن الأمر مادي.. وأنا فقط أطالب بحقي وحق والدي



وقال زيزو خلال مداخلة هاتفية في برنامج الكورة مع فايق: “إدارة الكرة الجديدة في نادي الزمالك كانت تتعامل مع الأمر على أنه مسألة مالية فقط، وكأن المشكلة يمكن حلها بزيادة المقابل المادي. قالوا لي: (سنزيد لك ولن نقلل)، فقلت لهم بوضوح: والله الموضوع ليس ماديًا، ولا يتعلق بالأموال من قريب أو بعيد. كل ما أريده هو حقي وحق والدي فيما تعرضنا له.”

وأضاف: “هناك من قال عني وعن والدي أمورًا غير صحيحة، وافتروا علينا، وكل ما نطلبه هو الاعتذار. لا أكثر ولا أقل. من يُخطئ يجب أن يتحمل مسؤولية كلامه، خاصة إن كان يعلم تمامًا أنه يكذب.”

وتابع زيزو مستنكرًا صمت الإدارة البيضاء وعدم خروج أي توضيح أو اعتذار: “مر وقت طويل، ورغم كل ما حدث لم يصدر أي اعتذار، فقط لأنهم يريدون أن يظهروا بمظهر جيد، وكأنني أنا الطرف السيئ. هل من الطبيعي أن يستمر هذا التجاهل، وكأن كرامتي لا تهم؟”

وشدد اللاعب على أن كل ما بدر منه كان رد فعل طبيعي لما تعرض له من إساءة وظلم، مؤكدًا أنه يكنّ لجماهير الزمالك كل التقدير، ولكن ما حدث من بعض المسؤولين لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه.

ويُذكر أن زيزو كان قد انتقل إلى النادي الأهلي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، لا سيما بعد سنوات من التألق بقميص الزمالك، ليخرج اللاعب خلال ظهوره الإعلامي ويوضح العديد من الملابسات المرتبطة برحيله.











