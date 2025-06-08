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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سيد “زيزو”، لاعب منتخب مصر والمنضم حديثًا للنادي الأهلي، بصراحة تامة عن كواليس المرحلة الأخيرة قبل انتقاله الرسمي من الزمالك، مؤكدًا أن زيارته للسفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة السفر كانت قرارًا خاطئًا، لكنه لم يكن يتوقع أن تصدر التأشيرة في يوم واحد.

زيزو: السفارة الأمريكية كانت غلطة.. والبيان صدر بالاتفاق مع مسؤول في الزمالك

وقال زيزو، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج الكورة مع فايق: “ذهبت إلى السفارة الأمريكية من أجل التأشيرة لأنني كنت أعتقد أن الأمر سيستغرق فترة طويلة، ولو كنت أعلم أنها تصدر في يوم واحد فقط، لما ذهبت من الأساس. موضوع السفارة هو الغلطة الوحيدة التي ارتكبتها.”

وأضاف: “البيان الذي صدر آنذاك بخصوص غيابي عن التدريبات كان بالتنسيق الكامل مع أحد المسؤولين في نادي الزمالك، ولم يكن تصرفًا فرديًا من جانبي أو دون علم الإدارة.”

وتابع زيزو كاشفًا عن حجم العروض التي تلقاها في تلك الفترة:“تلقيت اتصالات من أندية كانت تشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في يناير، وكان هناك اهتمام فعلي بضمي، ولكنني في النهاية فضّلت الأهلي. ولو لم أُتم انتقالي لأي نادٍ، كنت سأكتفي بحضور مباريات كأس العالم للأندية كمشجع فقط.”

واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على أن كل خطوة اتخذها كانت مدروسة، وأن اختياره للنادي الأهلي جاء عن قناعة تامة ورغبة حقيقية في خوض تجربة جديدة وتحدٍ مختلف.

وكان انتقال زيزو إلى الأهلي قد أثار جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل ارتباطه الطويل بنادي الزمالك، إلا أن اللاعب أكد مرارًا احترامه لجماهير القلعة البيضاء، رغم ما تعرض له من هجوم خلال الفترة الماضية.